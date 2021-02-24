رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سلوفاكيا تسهل قواعد حمل جنسيتين بعد تراجع عن تطبيق قانون سابق

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:25 م
سلوفاكيا
سلوفاكيا
وكالات
طباعة
تعتزم الحكومة السلوفاكية تسهيل حمل جنسية مزدوجة مع دولة أخرى على مواطنيها، والتراجع عن قانون عام 2010 التي تم وضعه في إطار خلاف مع المجر.

ووفقا لقرار الحكومة الصادر اليوم الأربعاء، سيتم السماح للسلوفاكيين المقيمين في الخارج باكتساب جنسية البلد المضيف دون الحاجة إلى التخلي عن جنسيتهم السلوفاكية.

ومنذ أكثر من عقد من الزمان، سمحت حكومة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لأفراد الأقليات المجرية الذين يعيشون في الدول المجاورة بالحصول على جنسية مجرية إضافية.

وانتقدت سلوفاكيا والدول المجاورة الأخرى هذه الخطوة باعتبارها محاولة من المجر لجذب الأقليات وعزلهم عن الدول التي يعيشون فيها.

وسمح "القانون المضاد" لسلوفاكيا بالتجريد التلقائي من الجنسية إذا أصبح شخص ما مواطنا لدولة أخرى، وكان القانون مثيرا للجدل رغم وجود عدد من الأحكام الاستثنائية.

موضوعات متعلقة

التعليق الأول من محمد رمضان على انفصاله عن زوجته نسرين (خاص)

«وقفوا لالتقاط الصور».. تفاصيل دهس 3 شباب أسفل عجلات قطار بالإسماعيلية

«الأعلى للجامعات الخاصة» يؤكد تطبيق نظام التعليم الهجين

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

الصور

image description

«حماية الشواطئ» تنهى صيانة منطقة اللسان بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات التطوير بمدينتي كفر سعد وميت أبو غالب

image description

ضبط 17 قطعة سلاح و6 قضايا مخدرات بأبوتيج في أسيوط

image description

«مابنبعش سحر».. حجاب المحبة والقبول بشكل غير مألوف في معرض ديارنا

image description

سفير الفلبين يزور مزارع المانجو والمنطقة الصناعية بالإسماعيلية (صور)

الأكثر قراءة

منى فاروق وشيما الحاج تعودان للسينما عبر فيلم «آل هارون»

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

التعليق الأول من محمد رمضان على انفصاله عن زوجته نسرين (خاص)

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

صانعو القهوة يجذبون الأنظار خلال بطولة «فنون اللاتيه» بالإمارات

نماذج امتحانات الصف الثاني الاعدادي الموحدة للترم الأول 2021

كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي office 365 الترم الأول

رابط أكواد امتحانات الصف الأول الثانوي 2021 الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد

أيام زمان

«طفش لإصرار أهله على زواجه».. اعترافات الفنان يحيى شاهين

«تشوه وجهه جعلني أتخلى عنه».. حكاية أول حب في حياة سميرة أحمد

«محمولًا على محفة المرض».. كيف دخل صلاح جاهين عالم الفن؟

«كنت أرمى لها وردة من الشباك».. الحب الأول فى حياة إحسان عبدالقدوس

مقالات الرأي
ماجد حبته
آخر تماثيل فرانكو
جلال حمام
الإعلام ومساندة الوطن
صفوت البياضي
فلسفة العلم وحقيقة الواقع
أحمد بهاء الدين شعبان
انتخابات جديدة أم مسارات جديدة؟ «١»
المزيد

الثقافة

التفاصيل الكاملة لخطة مسرح المواجهة والتجوال 2021

إسماعيل مختار: مسرح المواجهة يبدأ بتقديم 150 ليلة في 4 أشهر

120 فنانًا عربيًا في افتتاح معرض «إيجيبت آرت فير»

وزير الثقافة: مسرح المواجهة والتجوال حلم تحول لحقيقة