مصدر أمني عراقي: اعتقال إرهابي بارز في عملية استخبارية

أفاد مصدر أمني عراقي، باعتقال "إرهابي بارز" بعملية استخبارية غربي العاصمة العراقية بغداد.قال المصدر الأمني في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الأربعاء: إن جهاز المخابرات العراقي تمكن من الإطاحة بالإرهابي نمر سويد المسمي بـ(نمر بغداد) خلال عملية استخبارية خاطفة في منطقة أبو غريب غرب العاصمة بغداد، موضحًا أن المعتقل "يشغل منصب مسؤول مفارز التفخيخ فيما تسمى بولاية الجنوب في تنظيم داعش الإرهابي".