«توك توك» يدخل بمريض لمستشفى قليوب.. و«المدير»: «بتحصل في حالات الطوارئ»

تداول رواد "فيسبوك"، صورا لسائق "توك توك" يقوم بتوصيل أحد المرضى لداخل قسم الغسيل الكلوي بمستشفى قليوب، معبرين عن اندهاشهم عن كيفية السماح لمركبة التوك توك بالدخول إلى حرم المستشفى بل إلى قسم داخلي وإحداث حالة من الفوضى داخله.وطالبوا بتوضيح أسباب السماح لمركبة التوك توك بالدخول إلى حرم المستشفى خاصة في ظل الإجراءات الوقائية التي تقوم بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وكيفية السماح له بالتجول داخل المستشفى بل والوصول إلى أحد الأقسام الداخلية بالمستشفى.أوضح الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن المستشفى يتبع وزارة الصحة مباشرة، موضحا أنه سيتواصل مع مدير المستشفى لمعرفة ملابسات الأمر.من جانبه أوضح الدكتور إسحاق جميل مدير مستشفى قليوب، أن تواجد "التوك توك" داخل المستشفى نظرا لقيامه بنقل أحد مرضى الغسيل الكلوى، مشيرا إلى أن هناك مرضى يدخلون المستشفى بتوك توك للطوارئ أو لوحدة الغسيل الكلوي نظرا لسوء حالتهم الصحية ولا يستطيعون الدخول.وأكمل أنه سيتم إحالة الواقعة للتحقيق الفوري، مشيرا إلى أن المستشفى به وحدتين للغسيل الكلوى إحداهما بالمستشفى القديم، مضيفا أن الوحدة ينزل أمامها المريض من التوك توك لأنه لا يستطيع المشي، لكن أن يدخل التوك توك إلى داخل المستشفى مستحيل ولا حتى عنبر المستشفى.