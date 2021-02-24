الأنبا مقار يترأس ثالث قداسات «يونان» بكنيسة العذراء بالعاشر من رمضان

ترأس الأنبا مقار أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالعاشر من رمضان والشرقية، اليوم ثالث قداسات صوم يونان، وذلك بكنيسة السيدة العذراء مريم العاشر من رمضان.وشارك بالحضور كهنة وشمامسة الكنيسة، وعدد محدود من الأقباط، للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتختتم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي استغرق 3 أيام.