«الخارجية الأمريكية»: السعودية شريك أساسي للولايات المتحدة

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن السعودية شريك أساسي للولايات المتحدة لا سيما في ملف مكافحة الإرهاب.‏وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان مساء اليوم خلال مؤتمر صحفي بواشنطن إن السعودية شريك للولايات المتحدة في العديد من المجالات والتعاون بين البلدين يساهم في بناء قدراتهما.‏‎وأشار برايس إلى أن صبر واشنطن بشأن إيران "له حدود"، ‎مؤكدة أنها تناقش مع حلفائها ما يجب طرحه على طاولة التفاوض خلال الحوار مع طهران.‏‎وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن العرض أمام إيران للحوار مطروح منذ نحو أسبوع ولكنها لم تتلق ردا حتى الآن.