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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة: ملايين الأطفال يواجهون الجوع بسبب إغلاق المدارس

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:12 م
الأطفال
الأطفال
وكالات
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حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، من أن ملايين الأطفال في جميع أنحاء العالم يفقدون وجبتهم الرئيسية في اليوم في ظل إغلاق المدارس خلال جائحة فيروس كورونا.

وأغلقت 200 دولة مدارسها خلال ذروة الموجة الأولى من الإصابات في أبريل، ما حرم 370 مليون طفل من وجباتهم المدرسية، وفقا لتقرير نشرته وكالة الأمم المتحدة.

وقال ديفيد بيسلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي: "غالبا ما تكون وجبة واحدة يوميا هي السبب في ذهاب الأطفال الجوعى إلى المدرسة في المقام الأول".

ويظهر التقرير (حالة التغذية المدرسية في جميع أنحاء العالم) أنه قبل الجائحة، كان حوالي 388 مليون طفل، تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عاما، يتلقون وجبة يومية في المدرسة. ويمثل هذا الرقم زيادة كبيرة مقارنة بنتائج السنوات السابقة.

ويدعم برنامج الأغذية العالمي، الذي حصل على جائزة نوبل للسلام عام 2020، توسيع برامج التغذية المدرسية. ومع ذلك، وجد الخبراء أن الجائحة تسببت في تراجع شديد لخطط التغذية المدرسية المجانية.

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