«تعليم أسوان» تفتتح معرض «أيسف» عبر Teams (صور)

افتتح الدكتورخالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، عبر برنامج teams معرض أسوان المحلى للعلوم والهندسة (أيسف) للعام الدراسى ٢٠٢٠٢٠٢١ بحضور توفيق صابر مدير مركز التطوير التكنولوجي.خلال كلمته، رحّب وكيل تعليم أسوان بأبنائه الطلاب المشاركين فى المعرض بالإدارات التعليمية، وكذلك المحكمين، مشيدًا بالمشروعات المشاركة، مؤكدًا أنه خلال اطلاعه على المشروعات والتعرف على أفكار الطلاب يرى أن جميع المشروعات تستحق التصعيد، حيث إنها تحمل فى طياتها فكر وذكاء ينم عن تميز أصحابها سواء فى المشروعات الفردية أو المزدوجة، متمنيًا للطلاب التوفيق والنجاح، مقدمًا كذلك الشكر والتقدير للمشرفين على المشروعات أعضاء هيئة التحكيم وكذلك إلهام أبوالحسن منسق الايسف بالمديرية وميرفت محمد على، رئيس قسم التدريب بمركز التطوير على الجهد المبذول، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.يشارك فى تحكيم المشروعات 14 محكمًا بمجالات (الكيمياء - الفيزياء - الأحياء - الهندسة) ويتم التحكيم (اونلاين عبر برنامج teams أيضًا) وستعلن غدًا المشروعات الفائزة فى المعرض والتى سيتم تصعيدها لتصفيات الجمهورية.