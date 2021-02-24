إصابة شخصين جراء تصادم سيارتين في أسوان

أصيب شخصين جراء تصادم سيارة (ثلاجة) بأخرى ملاكي عند منطقة دار السلام بمركز دراو بأسوان، مساء اليوم، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث وقع حادث تصادم سيارة بأخرى ملاكي عند منطقة دار السلام بدراو ما أسفر عن إصابة شخصين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات.