59 محضرًا لعدم الالتزام بالكمامة في حملات مكبرة بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات متابعة الإجراءات الاحترازية بنطاق مركز ومدينة المنيا حيث تمكنت من ضبط 59 مخالفة، لعدم ارتداء الكمامة وفرض غرامات فورية على المخالفين.قال الدكتور رجب قياتي، نائب رئيس مركز ومدينة المنيا إنه تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء بتحرير غرامات لعدم ارتداء الكمامة بالأماكن المغلقة والمواصلات العامة والأسواق والمحال والمخابز حال عدم الالتزام بالإجراءات، مؤكدًا أنه تم تحرير 59 محضر مخالفة، لعدم ارتداء الكمامة وتم التصالح عليهم.من ناحيته، أكد العميد محمد أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن جهود الوحدة المحلية والأحياء والقري التابعة تنظم دوريات مستمرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا من فض للتجمعات وغلق للأسواق ومراكز الدروس الخصوصية، وفض تجمعات أفراح ومآتم لا يلتزم أهلها بتلك الإجراءات.