«التعاون الدولي» تستعرض كيف واجهت جائحة كورونا

أكدت وزارة التعاون الدولي، أن استراتيجيتها لدعم قطاع الصحة في مصر تبدأ من التركيز على الفرد، ومن خلال وضع المواطن محور الاهتمام، لافتة إلى أنها تركز على تجاوز مرحلة الاكتفاء بتوفير خدمات الرعاية الصحية إلى مرحلة حماية المواطنين وتعزيز أنماط الحياة الصحية، وذلك بمثابة حجر الأساس لبناء مجتمع صحي.وحصلت "الدستور" على نسخة من تقرير صادر عن وزارة التعاون الدولي، أشارت فيه إلى أن الوزارة تعاملت مع جائحة كورونا منذ بدء تفشيها على ثلاث ركائز رئيسية وهم: الحماية والتوفير والتقدم، أولًا حماية السكان من انتشار الفيروس، ثانيًا: توفير الائتمان بشكل أيسر لمساعدة الأسر على الاستهلاك السلس وتوفير السيولة للشركات للتغلب على هذه المحنة، ولضمان التقدم من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية إلى ما بعد جائحة كوفيد-19.وللسيطرة على تفشي المرض في مراحله الأولى، تم تعزيز الجهود في مجال إجراء الاختبارات وتوسيع نطاقها للمساعدة في إجراء ما يصل إلى 200،000 اختبار في غضون اسبوعين، شملت سبعة وعشرين مختبرًا في جميع أنحاء البلاد إلى جانب مختبرات جامعية إضافية.وأطلقت الدولة حملة تعقيم لمدة 15 يومًا مستمرًا في المدن والقرى لوقف انتشار الفيروس، وزادت قدرة المستشفيات على المساعدة في علاج المرضى من خلال بناء مخزون من معدات الوقاية الشخصية، وإنشاء 8 مستشفيات عزل بسعة 2000 و1000 سرير في وحدة العناية المركزة و400 جهاز تنفس صناعي، بالإضافة إلى المستشفيات الميدانية للمساعدة في علاج الحالات الخفيفة.