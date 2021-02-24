خبير يشيد بخطة تنمية الموارد البشرية في شركات قطاع الأعمال

أشاد الخبير الاقتصادي أحمد البكري، بخطة تنمية الموارد البشرية في شركات قطاع الأعمال العام.وأضاف البكري لـ"الدستور"، أن قطاع الأعمال العام أجرت إعادة هيكلة في الشركات التابعة لها في إطار تنمية الموارد داخل الشركات، موضحا أن شركات قطاع الأعمال العام تشهد حاليا حالة من التعامل بفكر القطاع الخاص وهو ما كان يحتاجه العاملين في هذه الشركات.وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.