لمروره بضائقة مالية.. انتحار منوفي بعد استيلائه على 200 مليون جنيه من المواطنين

أقدم شخص على الانتحار شنقا، بحي الزيتون في المنطقة الرابعة بمدينة السادات، حيث انتقلت قولت الأمن إلي مكان الواقعة، كما تم استدعاء سيارة إسعاف لنقل الجثمان.وأكدت مصادر أمنية أنه تم العثور على يدعي "م. ع. إ. ي" 39 سنة، منتحرا شنقا في شقة بالمنطقة الرابعة بالسادات، بسبب مروره بضائقة مالية، وانتقاله للسكن في مدينة السادات بعيدا عن مسكنة الأصلي بمركز شبين الكوم، موضحا أنه تم نقله الجثمان إلى مشرحة مستشفى السادات.وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بالعثور على جثة شخص يدعي "م. ع. ا. ي" 39 سنة، منتحرا داخل شقه بالمنطقة الرابعة بالسادات، لمروره بضائقة مالية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة والتصرف في الجثة.وأكد عدد من أهالي القرية، أن عدد كبير من المواطنين قد حرروا محاضر ضد الشخص المنتحر، لقيامه بالنصب على المواطنين في مبالغ كبيرة جدا تصل لـ200 مليون جنيه، منذ فترة ولم يرجع تلك المبالغ مرة أخرى إلى أصحابها، موضحين أنه كان يقوم بجمع تلك الأموال بهدف توظيفها وإعطائهم أرباح بنسب مرتفعة.