كواليس خاصة بإيران منذ 2009.. ماذا تريد إسرائيل من المنتدى الاستراتيجي السري مع أمريكا؟

تاريخ المنتدى الاستراتيجي بين إسرائيل وأمريكا

أسرار عمل المنتدى بين تل أبيب وواشنطن

قادة المنتدى الاستراتيجي حول إيران

اقتراح أمريكي وتأخر إسرائيلي

هدف إسرائيل من المنتدى

تبدأ إسرائيل والولايات المتحدة جولة جديدة من المناقشات حول البرنامج النووي الإيراني، وقرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالعودة إلى الاتفاق مع طهران، الذي انسحبت منه، وكذلك إسرائيل، خلال حكم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.وتتخذ تل أبيب وواشنطن العديد من الخطوات، بعد إعلان قرار استئناف المحادثات الاستراتيجية بشأن الملف الإيراني، والذي ستتم اجتماعاته عبر مكالمات الفيديو المؤمنة، نظرًا لتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وتضمنت التفاهمات بين تل أبيب وواشنطن، تجديد عمل المنتدى الاستراتيجي المشترك بينهما بشأن إيران.تأسس المنتدى الاستراتيجي المشترك بين تل أبيب وواشنطن في الأشهر الأولى من ولاية الرئيس الأمريكي الأسبق أوباما.ودُشن المنتدى تحديدًا بعد زيارة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، للبيت الأبيض في عام 2009، وكان سريا للغاية، وأُطلق عليه لقب رمزي خاص.وشهد ذلك المنتدى اتفاق إسرائيل وأمريكا على استراتيجية زيادة الضغط على إيران من خلال العقوبات الأمريكية والدولية خلال ولاية أوباما الأولى، وشهد الكثير من الجدل والنقاشات حول الصفقة النووية خلال ولاية أوباما الثانية.وكذلك، تمت داخله المناقشات حول انسحاب أمريكي محتمل من الاتفاق النووي، خلال حكم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بالإضافة إلى تنسيق حملة للضغط الأقصى تجاه إيران.قاد المنتدى المشترك بين تل أبيب وواشنطن، مستشارو الأمن القومي في البيت الأبيض ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.وكان يحضر مناقشات المنتدى كبار ممثلي المؤسسة العسكرية، ومجتمع المخابرات، ووزارتي خارجية إسرائيل والولايات المتحدة.جاء اقتراح استئناف فعاليات المنتدى الاستراتيجي حول إيران من جانب الولايات المتحدة، كخطوة لوجود تنسيق مع تل أبيب.وطرح جيك سوليفان مستشار الأمن القومي لبايدن، الأمر، خلال محادثته الأولى مع مئير بن شبات مستشار الأمن القومي الإسرائيلي.وتسببت ازمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والتوترات السياسية، في تأخير القرار الإسرائيلي بشأن كيفية إجراء الاتصالات مع الولايات المتحدة بشأن الملف الإيراني، وما إذا كان الرد إيجابيا على مقترح الإدارة الجديدة.تسعى إسرائيل إلى الاستفادة من الاجتماع الأول، وتقديم كافة المعلومات الاستخباراتية التي بحوزتها حول البرنامج النووي الإيراني، بما فيها ملخص لنتائج الأرشيف النووي، والتأكد من وجود اتفاق مع إدارة بايدن حول الصورة الاستخباراتية والتقييم، وفهم ما إذا كانت هناك خلافات وثغرات حول الحقائق.واكد مصدر مطلع على التفاصيل أن إسرائيل تهدف لإنشاء قاعدة بيانات مشتركة مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، ستتم مناقشة السؤال الرئيسي: "ما هي السياسة التي يجب اتباعها لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية؟"، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.