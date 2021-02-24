التفاصيل الكاملة لخطة مسرح المواجهة والتجوال 2021

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، خطة مسرح المواجهة والتجوال لعام 2021، كما كرمت الفرق المشاركة في المشروع، وذلك خلال الاحتفالية التى أقيمت بالمسرح القومي بالعتبة ونظمها البيت الفنى للمسرح وحضرها أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي والمخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي وعدد من قيادات وزارة الثقافة والوزارات المعنية والفنانين والإعلاميين.قالت عبد الدايم إن بداية فكرة مسرح المواجهة والتجوال كانت بمثابة الحلم ومع الوقت تحولت إلى حقيقة نابعة من فكر شباب المسرح بأن يمارسوا دورهم في معركة الوعي إيمانا بمسئوليتهم تجاه المجتمع، ومن هنا كانت البداية التي جاءت انطلاقا من الإيمان بأهمية فن المسرح كإحدى الأدوات الراصدة لقضايا المجتمع وأحوال الإنسان، ووسيلة لنشر التنوير وتنمية الوعي لمجابهة الأفكار المتطرفة.وجاء ميلاد شعبة مسرح "المواجهة والتجوال " عام 2018 لتتبع فرقة المسرح الحديث، وخلال فترة عملها قدمت العديد من الجولات بالمحافظات ولاقت عروضها إقبالا جماهيريًا كبيرًا، وكنتيجة لهذا النجاح، وفي عام 2019 تحولت الشعبة إلى فرقة تابعة للبيت الفني للمسرح، وتحولت المبادرة إلى مشروع قومي يغزو أقاليم وقرى ونجوع مصري.أضافت وزيرة الثقافة بأن فرقة مسرح المواجهة والتجوال جاءت كجزء هام من مشروع تحقيق العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الثقافي والفني إلى كافة ربوع مصر، خاصة القرى والنجوع والمناطق الحدودية والأكثر احتياجًا.ورغم جائحة كورونا لم يتوقف عطاء الفرقة فقد شاركت بالتعاون مع فرقة المسرح القومي في المبادرة الإلكترونية "الثقافة بين أيديك"، وتابعت ان خطة مسرح المواجهة والتجوال للنصف الأول من العام الجاري 2021، تشمل 9 عروض مسرحية تطوف 14 محافظة مصرية، وقدمت الشكر لوزير الشباب والرياضة والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية على التعاون المثمر مع وزارة الثقافة.كما وجهت الوزيرة تحية تقدير لجميع القائمين على مسرح المواجهة والتجوال، معربة عن ثقتها في قدرتهم على استمرار النجاح حيث دعتهم لبذل المزيد من الجهد لتحقيق الأفضل من أجل الوطن وأهلنا في جميع ربوع مصر.وخلال الاحتفالية، كرمت وزيرة الثقافة فرق عمل العروض التى شاركت فى خطة 2019 - 2020، وهى "حكاية روح" من انتاج مسرح الشمس، "رحلة سعيدة" من إنتاج فرقة المسرح الحديث، "ولاد البلد" من إنتاج فرقة المسرح الحديث بتسليمهم شهادات تقدير عرفانا بجهودهم وتميزهم الفني َوحثتهم على بذل المزيد من الابداع، كما قدم وزير الشباب والرياضة تكريما خاصا للمخرج محمد الشرقاوي مدير فرقة مسرح المواجهة والتجوال.وقال الفنان إسماعيل مختار إن البيت الفني للمسرح يحرص دائما على تقديم عروضه مع الأخذ في الحسبان اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، حيث تم وضع خطة لتقديم 130 ليلة عرض ب 14 محافظة هى:"البحيرة، الغربية، بورسعيد، الإسماعيلية، قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، الأقصر، مرسى مطروح، بني سويف، البحر الأحمر، كفر الشيخ، والفيوم" يقدم بها 9 عروض مسرحية من إنتاج 7 فرق بالبيت الفني للمسرح، عرضين منهم موجهين للأطفال، خلال 4 أشهر فقط، وذلك اتساقا مع اتجاه الدولة للوصول إلى العمق المصري.وتقدم العروض بالمراكز والقرى والنجوع، بتعاون ودعم كبير من العديد من الهيئات ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظات، وقال ان العروض هي: "المتفائل" من إنتاج فرقة المسرح القومى ويعرض على أوبرا طنطا بالغربية في الفترة من 1-5 مارس وعلى مسرح قصر ثقافة قنا في الفترة من 14-18 مايو."عيلة الفقري" من إنتاج فرقة المسرح الكوميدى وتعرض على مسرح قصر ثقافة دمنهور بالبحيرة في الفترة من 24 - 26 فبراير، قصر ثقافة مرسى مطروح في الفترة من 14-17 مايو وقصر ثقافة أسيوط في الفترة من 15 - 17 يونيو."ولاد البلد" إنتاج فرقة المسرح الحديث وتعرض على مسارح قصر ثقافة قنا وعدد من القرى والنجوع داخل محافظة قنا في الفترة من 10-22 مارس، قصر ثقافة الأقصر وعدد من القرى بالمحافظة في الفترة من 23 مارس إلى 6 أبريل، قصر ثقافة المنيا والقرى والنجوع بالمحافظة في الفترة من 18-24 مايو، قصر ثقافة بنى سويف وقرى ونجوع داخل المحافظة خلال الفترة من 25 مايو إلى 1 يونيو وفي محافظة البحر الاحمر برأس غارب وحلايب وشلاتين" من 2: 16 يونيو."رحلة سعيدة" من إنتاج فرقة المسرح الحديث ويعرض بقصر ثقافة قنا في الفترة من 18: 20 مايو، قصر ثقافة كفر الشيخ في الفترة من 10: 13 مارس وقصر ثقافة سوهاج في الفترة من 14: 17 مايو."ريسايكل" من إنتاج فرقة المسرح الطليعة ويعرض على مسرح محافظة بورسعيد من 15: 18 مارس، قصر ثقافة الفيوم من 15: 18 مايو وقصر ثقافة سوهاج من 19: 22 مايو."كأنك تراه" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة ويعرض على مسرح محافظة بورسعيد من 20: 24 أبريل وقصر ثقافة الأسماعيلية من 15: 19 أبريل."جنة هنا" من إنتاج فرقة مسرح الغد ويعرض بقصر ثقافة دمنهور في البحيرة من 9: 12مارس، قصر ثقافة كفر الشيخ ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ من 1: 4 مارس ومسرح محافظة بورسعيد من 5: 8 مارس."محطة مصر" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس يعرض بقصر ثقافة أسيوط في الفترة من 13: 17 مارس وقصر ثقافة قنا من 18- 22 مارس."حكايات الأراجوز"من إنتاج فرقة المسرح القومى للأطفال، ويتوجه إلى قصر ثقافة سوهاج في الفترة من 20: 26 مارس.أخرج الاحتفالية محمد الشرقاوي وصاغها وكتب أشعار طارق علي وقدمها الإعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ والإعلامية منى سلمان وتضمنت فيلما تسجيليا عن الانجازات التي حققتها فرقة مسرح المواجهة والتجوال منذ تأسيسها.