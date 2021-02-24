«الزراعة»: مركز البحوث الزراعية يقود قافلة التنمية المستدامة

قال محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إن استراتيجية التنمية المستدامة 2030 اهتمت بالتنمية الاجتماعية التي تشمل تنمية الفرد والمجتمع عن طريق الاهتمام بالفرد والأسرة وتشجيع ونشر المشروعات الصغيرة وأن تنمية الأسرة بالتأكيد سيؤدي للقضاء على عمالة الأطفال.أضاف أن وزارة الزراعة لها دور قوي وفعال في التنمية المستدامة وتنمية الأفراد، حيث يمثل قطاع الزراعة شريحة واسعة من المجتمع ويشمل معظم المناطق التي تحتاج إلى التنمية، خاصة المناطق الجديد والريفية.تابع سليمان، في تصريحات الأربعاء، في ختام ورشة العمل التي اختتمت أعمالها اليوم أن مركز البحوث الزراعية يقود قافلة التنمية المستدامة لقطاع الزراعة باعتباره حجر الزاوية للقطاع الزراعي حيث يعمل علي استنباط ونشر الأصناف.أوضح رئيس مركز البحوث الزراعية أن الوزارة والمركز يوليان دائمًا البعد الاجتماعي وتنمية الأفراد والأسرة المصرية وتدريب وتنمية المرأة الريفية والمرأة المعيلة بحيث يمكن أن تعتمد علي نفسها وأن يكون هناك مشروعات يمكن أن تدر دخلًا علي الأسرة المصرية دون أن يكون هناك إهدار للأمومة وأن تأخذ الطفولة حقها في الرعاية والنشأة السوية السليمة.