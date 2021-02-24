3513 إصابة بكورونا في لبنان

سجّلت وزارة الصحة اللبنانية 3513 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) و62 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشار وزارة الصحة في بيان لها أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم الأربعاء، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 362،833 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 4508 وفيات.