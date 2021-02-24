إحباط تهريب 9600 كتاب بدون تفويضات لدول أجنبية وعربية

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم، من ضبط مالك مخزن كتب خاص بإحدى شركات الاستيراد والتصدير بدون ترخيص كائن بمحافظة القاهرة (له معلومات جنائية) وبحوزته 68 طرد معد للشحن للدول العربية والأجنبية تحوى 9600 كتاب مختلف دون تفويضات أو أوامر توريد من الشركات أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة لأحكام القانون الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية.بمواجهته، اعترف بحيازته للكتب المضبوطة بدون تفويضات أو أوامر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات.