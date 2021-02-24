رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحباط تهريب 9600 كتاب بدون تفويضات لدول أجنبية وعربية

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 09:48 م
تهريب
تهريب
مريم جبل و عمرو المزيدي
طباعة
تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم، من ضبط مالك مخزن كتب خاص بإحدى شركات الاستيراد والتصدير بدون ترخيص كائن بمحافظة القاهرة (له معلومات جنائية) وبحوزته 68 طرد معد للشحن للدول العربية والأجنبية تحوى 9600 كتاب مختلف دون تفويضات أو أوامر توريد من الشركات أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة لأحكام القانون الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية.

بمواجهته، اعترف بحيازته للكتب المضبوطة بدون تفويضات أو أوامر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الطقس السيئ و«حياة كريمة» يتصدران اهتمامات اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي

«الأعلى للجامعات الخاصة» يؤكد تطبيق نظام التعليم الهجين

«المنحرف جنسيا».. لماذا يجب ألا نصدق الفاجر عبد الله الشريف؟

السيسى يوجه بالاستمرار فى دراسات تداعيات جائحة كورونا على الأداء الاقتصادى

الصور

image description

«حماية الشواطئ» تنهى صيانة منطقة اللسان بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات التطوير بمدينتي كفر سعد وميت أبو غالب

image description

ضبط 17 قطعة سلاح و6 قضايا مخدرات بأبوتيج في أسيوط

image description

«مابنبعش سحر».. حجاب المحبة والقبول بشكل غير مألوف في معرض ديارنا

image description

سفير الفلبين يزور مزارع المانجو والمنطقة الصناعية بالإسماعيلية (صور)

الأكثر قراءة

منى فاروق وشيما الحاج تعودان للسينما عبر فيلم «آل هارون»

6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

التعليق الأول من محمد رمضان على انفصاله عن زوجته نسرين (خاص)

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

صانعو القهوة يجذبون الأنظار خلال بطولة «فنون اللاتيه» بالإمارات

نماذج امتحانات الصف الثاني الاعدادي الموحدة للترم الأول 2021

كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي office 365 الترم الأول

رابط أكواد امتحانات الصف الأول الثانوي 2021 الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد

أيام زمان

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

«طفش لإصرار أهله على زواجه».. اعترافات الفنان يحيى شاهين

«تشوه وجهه جعلني أتخلى عنه».. حكاية أول حب في حياة سميرة أحمد

«محمولًا على محفة المرض».. كيف دخل صلاح جاهين عالم الفن؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
آخر تماثيل فرانكو
جلال حمام
الإعلام ومساندة الوطن
صفوت البياضي
فلسفة العلم وحقيقة الواقع
أحمد بهاء الدين شعبان
انتخابات جديدة أم مسارات جديدة؟ «١»
المزيد

الثقافة

افتتاح ورشة «اللغة العربية للأغراض الإعلامية» بقصور الثقافة.. غدا

التفاصيل الكاملة لخطة مسرح المواجهة والتجوال 2021

إسماعيل مختار: مسرح المواجهة يبدأ بتقديم 150 ليلة في 4 أشهر

120 فنانًا عربيًا في افتتاح معرض «إيجيبت آرت فير»