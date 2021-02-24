محافظ الغربية يتفقد تطبيق الإجراءات الاحترازية بشوارع طنطا

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، شوارع مدينة طنطا لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.بدأ المحافظ جولته بتفقد شوارع منطقة الاستاد، شارع ٣٠٦ وكورنيش الاستاد، موجهًا قسم الإشغالات بحي ثان طنطا برفع كافة الإشغالات، كما تفقد المحافظ شوارع (البحر، النحاس، المحطة، المديرية، البورصة، الجلاء وسعيد).كما تفقد المحافظ أعمال التطوير الجارية بميدان المحطة، محيط مسجد السيد البدوي وشارع السكة الجديدة، حيث وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من طلاء كافة واجهات العمارات المطلة على الميدان، وخلال الجولة وجه المحافظ بغلق أحد المحال التجارية لسرقة التيار الكهربائي وإقامة احتفال دون تصريح بشارع ٢٥ الجلاء.رافق المحافظ خلال جولته عادل داوود رئيس حي أول طنطا ومحمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.