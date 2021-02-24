الأب برنابا فانوس يترأس قداس السيدة العذراء بقويسنا

أقيمت صلاة الذبيحة الإلهية، الأربعاء، بمناسبة اليوم الثالث من صوم أهل نينوى، وذلك بكاتدرائية العذراء مريم للأقباط الكاثوليك بقويسنا، حيث ترأس الصلاة الأب برنابا فانوس، بحضور شعب الكنيسة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.وتختتم الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، اليوم، أول أصوامها المُتصلة في 2021 وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي استغرق 3 أيام.