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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

إسماعيل مختار: مسرح المواجهة يبدأ بتقديم 150 ليلة في 4 أشهر

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 09:44 م
إسماعيل مختار
إسماعيل مختار
جمال عاشور
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قال إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، إن خطة فريق مسرح المواجهة البدء بتقديم 150 ليلة عرض لمدة 4 أشهر بمختلف المحافظات:"نتطلع للوصول إلى أكثر من 600 ليلة عرض على مدار هذا العام".

أضاف مختار، في كلمته باحتفالية تدشين مسرح المواجهة والتجوال، أن جميع المحافظات ستشهد تقديم عدد من العروض المسرحية، حيث وصل عددهم لـ9 عروض خلال الفترة من اليوم ٢٤ فبراير إلى يونيو المقبل، حيث يعرض حاليا على مسرح قصر ثقافة البحيرةعرض فريق مسرحية “أبى فوق الشجرة"، ويستمر حتى 26 فبراير الجارى ثم ينتقل العرض لتقديمه بقصر ثقافة محافظة مرسى مطروح خلال الفترة من 14حتى 17 مايو المقبل، يعقبها السفر إلى أسيوط لعرضه بقصر الثقافة هناك خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو المقبل.

وانطلقت الاحتفالية بحضور وزير الشباب والرياضة، ورئيس قطاع الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال، والفنان إيهاب فهمي مدير المسرح القومي وعدد من قيادات وزارة الثقافة والوزارات المعنية والفنانين والإعلاميين.

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