ضبط «هاكرز» لاختراقه حسابات المواطنين وابتزازهم جنسيًا وماديًا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص – مقيم بمطروح لقيامه باختراق حسابات بعض المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى من خلال إدارة إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والتى يقوم من خلالها بإيهام ضحاياه بقدرته على استعادة الحسابات الإلكترونية المنشأة على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة وتطبيق المحادثات (واتس آب) وتأمينها ضد أى أخطار، حتى يتمكن من اختراق حسابات ضحاياه والاستيلاء على ما بها من محتويات وابتزاز أصحابها ماديًا وجنسيًا مقابل عدم نشر تلك المحتويات.وعثر بحوزته على (هاتف محمول) بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على نشاطه الإجرامى وإرتكابه العديد من الوقائع، وكذا محفظة إلكترونية تحتوى على مبلغ مالى من متحصلات جرائمه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.