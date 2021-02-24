تكليف معهد أمراض النباتات بمتابعة محصول القمح

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، معهد بحوث أمراض النباتات بالمتابعة الميدانية لمحصول القمح.فيما ترأس الدكتور أشرف خليل، مدير معهد بحوث أمراض النباتات، اليوم الأربعاء، وفدًا علميًا من المعهد ضم الدكتورة دعاء راغب النجار ومجموعة من باحثى قسم بحوث أمراض القمح بالمعهد، لتفقد زراعات القمح لعدد من المزارعين فى محافظة الغربية.وقال الدكتور أشرف خليل، مدير معهد أمراض النباتات، في تصريحات صحفية الأربعاء، إن حالة المحصول جيدة، وضرورة التزام المزارعين بالتوصيات الفنية لحماية المحصول، مشيرا إلى أن الوفد تفقد تجارب قسم بحوث أمراض القمح وتجارب المحاصيل الشتوية فى محطة البحوث الزراعية بالجميزة بمحافظة الغربية، بحضور الدكتور حسام عوض مدير المحطة، كما تفقد المعامل التابعة للمعهد للاطلاع على توفر الإمكانيات اللازمة لتشغيل هذه المعامل بأعلى كفاءة.