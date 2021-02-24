الداخلية تكشف تفاصيل انتشال جثامين ضحايا مركب بحيرة مريوط

تمكنت الأجهزة الأمنية من انتشال باقى جثامين ضحايا مركب الصيد الذى غرق بمياه بحيرة مريوط بالإسكندرية.وشهدت منطقة برج العرب غرق مركب، وفى التحقيقات الأولية للنيابة فإن الحادث أسفر عن إصابة ومصرع 20 شخصا، فيما لا يزال البحث جاريًا عن مفقودين.ويتلقى 6 أشخاص أصيبوا فى الحادث العلاج بمستشفى العامرية العام غرب الإسكندرية، بينما تم انتشال عدد من الجثامين، ونجحت اجهزة الأمن في انتشال المفقودين بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى.