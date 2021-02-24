موعد بدء امتحانات الترم الأول للجامعات | وبداية الفصل الدراسي الثاني

موعد بدء امتحانات الترم الأول في الجامعات





أكد المجلس الأعلى للجامعات أن امتحانات الفصل الدراسي الأول في موعدها المحدد من قبل لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء يوم السبت المقبل الموافق 27 فبراير على أن يكون بداية الفصل الدراسي الثاني عقب الانتهاء من عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول مباشرة يوم 21 مارس المقبل وذلك ضمن خطة الحكومة لإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال فترة زمنية وجيزة بلمس الأسطح المحتوية على الفيروس القاتل.





للطلاب المتخوفين من كورونا.. يجوز تقديم اعتذر قبل عقد الامتحانات





أكد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية خلال اجتماعه الأخير أن الطلاب المتخوفين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 أثناء انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول بتقديم اعتذر عن دخول جميع الامتحانات المقررة بالفصل الدراسي الأول قبل فترة زمنية مناسبة من انعقاد الامتحانات لتفادي انتقال العدوى خاصة للطلاب الذين مناعتهم ضعيفة على أن يكون الاعتذار محدد بفترة معينة أى لمدة ترم أو ترمين وهكذا.





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