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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موعد بدء امتحانات الترم الأول للجامعات | وبداية الفصل الدراسي الثاني

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:43 م
امتحانات
امتحانات
شيماء حسين
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يدير الكثير من الطلاب حاليا قبل مارثون الامتحانات محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة موعد بدء امتحانات الترم الأول للجامعات | وبداية الفصل الدراسي الثاني خاصة عقب اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الذي يعقد بشكل شهرى لمناقشة كافة استعدادات لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي تم تأجيل الامتحانات إلى ما بعد انتهاء إجازة نصف العام.

موعد بدء امتحانات الترم الأول في الجامعات


أكد المجلس الأعلى للجامعات أن امتحانات الفصل الدراسي الأول في موعدها المحدد من قبل لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء يوم السبت المقبل الموافق 27 فبراير على أن يكون بداية الفصل الدراسي الثاني عقب الانتهاء من عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول مباشرة يوم 21 مارس المقبل وذلك ضمن خطة الحكومة لإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال فترة زمنية وجيزة بلمس الأسطح المحتوية على الفيروس القاتل.

للطلاب المتخوفين من كورونا.. يجوز تقديم اعتذر قبل عقد الامتحانات


أكد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية خلال اجتماعه الأخير أن الطلاب المتخوفين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 أثناء انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول بتقديم اعتذر عن دخول جميع الامتحانات المقررة بالفصل الدراسي الأول قبل فترة زمنية مناسبة من انعقاد الامتحانات لتفادي انتقال العدوى خاصة للطلاب الذين مناعتهم ضعيفة على أن يكون الاعتذار محدد بفترة معينة أى لمدة ترم أو ترمين وهكذا.

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الأعلى للجامعات: لا نية لتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول

 مع إصدار المجلس الأعلى للجامعات قرار عقد الامتحانات في مواعيدها وأنه لا نيه للتأجيل مرة أخرى يبحث الكثير من الطلاب عبر المنصات الإلكتروني عن موعد بدء امتحانات الترم الأول للجامعات | وبداية الفصل الدراسي الثاني للتعايش مع الفيروس القاتل باتخاذ الإجراءات الاحترازية الواقية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي يعمل على إضعاف الخلايا المناعية في الجسم ويتسبب في الوفاة الفورية عقب تدمير الأجهزة الحيوية بالكامل.

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