البابا تواضروس يناقش «الأسرة والصلاة» في عظته الأسبوعية

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، عظته الأسبوعية بالمقر البابوي دون حضور شعبي، والتي جاءت بعنوان "الأسرة والصلاة".وقال البابا خلال عظته اليوم: "آباء كثيرون تكلموا عن الصلاة فهي هي رفع العقل إلى الله والتصاق بالله في جميع لحظات الحياة ومواقفها فتصبح الحياة صلاة واحدة بلا انقطاع ولا اضطراب".وتابع: "الصلاة مصدر وأساس لبركات لا تحصى، فهي مقدمة لجلب السرور، حيث يقول لنا القديس يوحنا ذهبي الفم فقدان حياة الصلاة هو فقدان لحياة النفس وهما شيء واحد لا ينفصل".واستكمل: "صلاتك يمكن أن تسندك يوميًا وأنت ترفع قلبك، لِتَسْتَقِمْ صَلاَتِي كَالْبَخُورِ قُدَّامَكَ"، مضيفًا أنه "عندما تصلي داخل بيتك مع أسرتك وكأنكم ترفعوا بخور وهذا البخور يصل إلى الله مثل البخور الذي يقدم بداخل الكنيسة الذي يرفع صلوتنا إلى السماء، والصلاة في مسيحيتنا هي حديث حب بين الإنسان والله وهى فرصة محبوبة وهى وقت ليتمتع الإنسان بالحضور الإلهي".