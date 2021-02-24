أونتاريو الكندية تكشف خطط تطعيم السكان ضد كورونا

كشفت حكومة مقاطعة أونتاريو الكندية، الأربعاء، عن ملامح خطة تطعيم السكان المحليين ضد فيروس (كوفيد-19)، والتي تشمل تطعيم الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 80 عاما وأكثر بحلول الأسبوع الثالث من شهر مارس.وقال الجنرال المتقاعد ريك هيلير، المسئول عن التطعيم في المقاطعة، إن الجدول الزمني المقترح في الأسابيع التالية سيبدو كالتالي طالما بقيت إمدادات اللقاح ثابتة: 15 أبريل: بدء التطعيمات للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 75 عاما فأكثر. الأول من مايو: تبدأ التطعيمات للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما. الأول من يونيو: تبدأ التطعيمات للأشخاص البالغين 65 عامًا فأكثر.الأول من يوليو: تبدأ التطعيمات للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر.وفي غضون ذلك، يجب أن يبدأ العمال الأساسيون في الحصول على لقطاتهم في الأسبوع الأول من شهر مايو، كما قال هيلير، مع القرار النهائي بشأن من هو المؤهل في هذه الفئة الذي سيأتي من مجلس الوزراء. وأضاف أن فرقة العمل قدمت بالفعل توصياتها.