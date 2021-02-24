أقرّ المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث، ضوابط تخرج طلاب الجامعات الخاصة والأهلية والتي تتضمن:أولًا: أدوار التخرج، بحيث تكون أدوار التخرج في ثلاث أدوار بالسنة الدراسية الواحدة (دور فبراير- دور يوليو – دور سبتمبر).ثانيًا: استيفاء الحد الأدنى لعدد الفصول الدراسية الذي قرره مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وفي حالة الطالب المحول يتم احتساب عدد الفصول الدراسية اللازمة للتخرج اعتبارًا من قيد الطالب في ذات التخصص في الجامعة المحول منها والجامعة المحول إليها.ثالثًا: استيفاء عدد الساعات الدراسية اللازمة للتخرج. ويختلف الحد الأقصى لعدد ساعات التخرج باختلاف الكلية والجامعة في ضوء البرامج الدراسية التي تم الموافقة عليها في الخطة الدراسية بمعرفة المجلس الأعلى للجامعات.رابعًا: استيفاء المعدل التراكمي للتخرج (GPA)، ويشترط ألا يقل المعدل التراكمي للطالب عند التخرج عن (2).خامسًا: اجتياز الطلاب الذكور لمادة التربية العسكرية.