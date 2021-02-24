فودافون مصر توقع مذكرة تفاهم لشراء حصة فى شركتى مصارى وبيي للخدمات المالية الرقمية

وقعت شركة فودافون مصر مذكرة تفاهم مع شركة ابتكار القابضة للاستثمارات المالية "إبتكار" المالكة لشركتى بيي ومصاري للمدفوعات الإلكترونية تمهيداً لإكتتاب شركة فودافون مصر في زيادة رأس مال كلاً من شركتي بيي ومصاري بحصة تبلغ ٢٠٪ في كلاً من الشركتين، وذلك ضمن خطة فودافون مصر لزيادة استثماراتها فى السوق المصرى وتقديم خدمات مدفوعات رقمية متنوعة لعملائها من الأفراد والشركات وذلك بالإضافة إلي استثمارات فودافون مصر في الشبكة لتحسين الخدمة، تعزز من دعم التحول الرقمى وتطبيق مفهوم الشمول المالي في المجتمع المصري ، وكان رئيس شركة فودافون العالمية فى زيارته لمصر ومقابلته لفخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، قد أشار إلى زيادة الاستثمارات فى السوق المصرى خاصة في مجال التحول الرقمي وإتاحة مزيد من الخدمات لتحقيق الشمول المالى، وأشار إلى إمكانية أن تكون مصر مركزا هاما لهذه الخدمات في قارة إفريقيا وإمكانية التوسع إقليميا وتبادل الخبرات في هذا المجال من أجل دعم تحقيق رؤية 2030 للدولة المصرية.تم توقيع مذكرة التفاهم بحضور محمد عبد الله الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر والسيد كريم عيد رئيس القطاع التجاري لشركة فودافون مصر و رشا الأزهرى رئيس القطاع المالي و أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية والقانونية لفودافون مصر وخالد محمد محمود عضو مجلس إدارة شركة ابتكار ورئيس مجلس إدارة مجموعة ام ام جروب والمهندس أيمن الدسوقي الرئيس التنفيذي لشركة ابتكار ورئيس مجلس إدارة شركة بيي.وتقضى المذكرة بالبدء فى عملية الفحص النافي للجهالة، في واحدة من أهم صفقات سوق الخدمات المالية الرقمية المصري عن طريق اكتتاب فودافون مصر في زيادة رأس مال كلاً من شركتى بيي ومصاري بالقيمة الاسمية بما يوازي حصة تبلغ ٢٠٪ من أسهم كل شركة، وحال إتمام هذه الصفقة تلتزم شركتى بيي ومصاري بكافة الاتفاقات والشراكات المبرمة مع جميع الاطراف العاملة في السوق المصري دون تغيير، ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تسارع نمو حجم اعمال الشركتين ومساهمة شركة فودافون مصر بتطوير منظومة العمل والخدمات المقدمة من قبل كلاً من الشركتين والإستفادة من خبرات فودافون في قارة أفريقيا والعمل على التوسع الإقليمي لشركة بيي وشركة مصاري. وتعد فودافون مصر رائدة شبكات المحمول التى قدمت خدمات المدفوعات الرقمية والمحافظ الإلكترونية ضمن خدمات فودافون كاش.وصرح محمد عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر قائلا :" نسعى لزيادة الاستثمار فى مصر واليوم نتخذ خطوة هامة تعد بداية لخطة إستثمارية واعدة تؤكد على ثقة فودافون فى الاقتصاد والسوق المصرى "وأضاف عبد الله :" اختيار مجال خدمات المدفوعات الرقمية يأتى تماشيا مع اهتمام فودافون مصر الدائم بتطوير وتنوع الخدمات المقدمة للعملاء وأيضا إتاحة فرص جديدة للموزعين وشركائنا فى النجاح، لزيادة منافذ التوزيع وانتشار الخدمات، مما يسهل على العميل ويعطيه تجربة أفضل فى مجال المعاملات والخدمات الرقمية "وأوضح عبد الله : "فودافون تلعب دورا كبيرا فى دعم التحول الرقمى فى مصر، وتشارك فى مشروعات كبيرة فى هذا المجال، وإن خلق مزيد من الشراكات والتوسع فى الاستثمار من أجل تقديم خدمات رقمية للعملاء والمواطنين يعد من الخطوات الهامة لفودافون مصر التى تؤكد على أهمية دعم منظومة التحول الرقمى وتعزيز مفهوم الشمول المالي، لتحقيق رؤية ٢٠٣٠ التى تتبناها الدولة "،و صرح خالد محمد محمود "نفخر فى مجموعة ام ام بالعمل مع فودافون مصر ، فلدينا علاقة شراكة وقصة نجاح متميزة دامت أكثر من 22 عاما كموزع لخدماتها فى السوق المصرى، واليوم نتوج هذه الشراكة سويا بخطوة كبيرة للتوسع والاستثمار فى مجال المدفوعات الرقمية مع الشبكة الأولى فى مصر "ومن جانبه صرح المهندس أيمن الدسوقى الرئيس التنفيذى لشركة إبتكار ورئيس مجلس إدارة شركة بيي: " متحمسون ومتفائلون بهذه الخطوة الهامة، إن وجود فودافون مصر كمساهم يعكس نجاح بيي ومصاري وقوة مركزهم المالى وتواجدهم فى السوق المصرى .وأضاف أيمن أن هذا التحالف من شأنه دعم التحول الرقمى والتوسع فى خدمات الشمول المالى ويفتح المجال للشركتين للتوسع في السوق المصري وأسواق افريقيا بالتعاون مع فودافون مصر ونأمل في التعاون المستمر والعمل الجاد نحو الوصول إلى اتفاق نهائي في أقرب فرصة"وتعد شركتى بيي ومصاري من أهم شركات قطاع المدفوعات الإلكترونية العاملة في السوق المصري منذ أكثر من عشر سنوات حيث يقدمان أكثر من ٨٠٠ خدمة مدفوعات عن طريق اكثر من ١١٠ الف نقطة بيع. وتساهم الشركتان في تنفيذ ونشر مبادرات المجلس الأعلى للمدفوعات الإلكترونية والبنك المركزي المصري للتحول الرقمي والشمول المالي.