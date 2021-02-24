عظة للبابا تواضروس حول «الأسرة والصلاة» في اجتماع الأربعاء

ألقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، عظته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي من المقر البابوي بالقاهرة دون حضور شعبي حيث حملت العظة عنوان "الأسرة والصلاة".وتعتبر هذه العظة آخر حلقات السلسلة التي بدأها البابا مطلع فبراير الجاري والتي استمرت طوال الشهر، وخصصها بطريرك الكرازة المرقسية لتقديم موضوعات بنائية للأسرة، تفيد أفرادها خلال وجودهم بالمنازل في ظل تفشي فيروس كورونا.