حجز عاطلين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالسلام

أمرت نيابة السلام، الأربعاءؤ، بحجز عاطلين 24 ساعة، لحين وصول التحريات الأمنية لاتهامهم بإصابة شخص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالسلام.وكشفت التحقيقات نشوب مشاجرة بين الطرفين على أحد المقاهي، فقام المتهمون بالتعدي على المجنى عليه بالسلاح الأبيض.بداية الواقعة كانت عندما وردت معلومات لقسم شرطة السلام تفيد نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بدائرة القسم وإصابة شخص، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهمين وضبطهم وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.