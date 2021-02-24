«العدل» تحدد رسوم تسجيل العقارات في الشهر العقاري (مستندات)

حددت وزارة العدل قيمة الرسوم المالية المستحقة على العقارات والأراضي أثناء تسجيلها في الشهر العقاري والتي تتفاوت حسب المساحة بداية من 6 مارس المقبل.وأوضح الدكتور جمال ياقوت، رئيس قطاع الشهرالعقارى، إن رسوم تسجيل الوحدات السكنية يكون حسب مساحتها، قائلًا:"لو شقة مساحتها 100 متر رسوم تسجيلها 500 جنيه، ولو شقة مساحتها من 100 وحتى 300 متر رسوم تسجيلها 1500 جنيه، وأقصى رسوم لتسجيل وحدة سكنية في الشهر العقاري تكون 2000 جنيه للوحدات الأكبر من 300 متر".