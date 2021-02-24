تدريب مسؤولي التثقيف بالفيوم على آخر مستجدات كورونا

عقدت الإدارة المركزية للإعلام الصحي والسكانى بوزارة الصحة بقيادة الدكتورة إيمان عبدالجواد، يومًا تدريبيًا للمثقفين الصحيين بمحافظة الفيوم حول ٱخر المستجدات عن كورونا وكيفية التصدي للشائعات.جاء ذلك تحت رعاية الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل صحة الفيوم، بحضور الدكتورة دينا عبدالهادي من المكتب الفنى الادارة المركزية للإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة، والدكتورة رباب مدير عام إدارة الإعلام والاتصال المباشر بالوزارة، وبإشراف الدكتورة مها يوسف مدير إدارة الإعلام، والتثقيف الصحي بالفيوم، والدكتورة أمل عاشور، والدكتور توفيق شعيب مساعدى مدير الإدارة.تناول التدريب أهم المستجدات الخاصة بوباء كورونا والآثار النفسية للمرض على الناس بصفة عامة وعلى مقدمي الخدمة الطبية بصفة خاصة وكيفية التعامل معها سواء القلق من الإصابة أو حتى أثناء وبعد الإصابة وكيفية تخطي هذه المرحلة، كما تم شرح اللقاح الصينى المستخدم سينوفارم وأهميته للفريق الطبى وموانع استخدامة.حضر التدريب 39 متدربًا من مسؤولي إلاعلام والتثقيف الصحي والسكانى بالفيوم.