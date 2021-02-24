8 مارس.. محاكمة سائقين سرقا مخزن شركة بالتجمع

حددت محكمة جنح القاهرة الجديدة، جلسة ٨ مارس القادم لمحاكمة سائقين سرقا مخزن شركة فى منطقة التجمع الأول.كانت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التجمع، قد تمكنت أثناء تفقد الحالة الأمنية من ضبط سائقين حال قيامهما بإضرام النيران ببعض الكابلات الكهربائية، وبحوزتهما "سيارة قيادة أحدهما ويعمل عليها كسائق محمل عليها كمية من النحاس وزنت حوالى 150 كيلوجرامًا، منشار حديدي، سلاح أبيض (كتر)".بمناقشتهما عن مصدر المضبوطات حيازتهما اعترفا بسرقتها من داخل مخزن تابع لإحدى الشركات، وأقر أحدهما بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية وسابقة عمله بالشركة المُشار إليها، اختمرت في ذهنه فكرة سرقة كابلات كهربائية من داخل مخزن الشركة.وفى سبيل ذلك، استعان بالمتهم الآخر حيث توجها للمخزن مستقلين السيارة المشار إليها وتمكنا من الاستيلاء على المضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع، وباستدعاء المهندس المسئول بالشركة تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.