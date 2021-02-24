محافظ مطروح يتفقد أعمال تدبيش جسر بهي الدين بسيوة

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، خلال زيارته الميدانية لواحة سيوة، أعمال الصرف الزراعي وتدبيش جسر بهي الدين.واستمع محافظ مطروح الى شكاوي المواطنين بسبب ارتفاع المنسوب السطحي للمياه، مؤكدا على حرص المحافظة على الإسراع في حلها بالتنسيق مع وزارة الري والموارد المائية بما يحافظ على الزراعات والأراضي المحيطة.