باحثة: نعمل للحصول على لقاح كورونا في شكل بخاخات أنف أو حبوب

قالت الباحثة البريطانية سارة جيلبرت التي عملت بجامعة أكسفورد في الفريق المكلف بإنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إنه يمكن الحصول على اللقاح في شكل بخاخات للأنف أو حبوب في المستقبل القريب.ونقلت صحيفة (ميل أونلاين) عن جيلبرت قولها لأعضاء لجنة العلوم والتكنولوجيا بمجلس العموم البريطاني اليوم الأربعاء، فريقها يركز جهوده على طرق جديدة خالية من الحقن لإيصال اللقاح وتحفيز استجابة مناعية أفضل.وتعمل المجموعة على استكشاف طرق مختلفة لتقديم اللقاح باستخدام بخاخات الأنف، بنفس الطريقة التي يتم بها إعطاء لقاح الإنفلونزا للأطفال، أو في شكل أقراص، مثل التي تُستخدم في التطعيم ضد شلل الأطفال، ولن يكون هذا خبرًا رائعًا للأشخاص الذين يخافون من الإبر فحسب، بل يمكن أن يساعد في التخفيف من مشكلات الإمداد التي أعاقت عمليات الطرح دوليًا، وفقًا للصحيفة.وقالت جيلبرت إن استخدام الحبوب أو بخاخات الأنف قد يستهدف بشكل أفضل الخلايا المناعية في الرئتين والحلق والأنف، مما يجعلها أكثر فعالية.وأضافت "كما تعلمون، تم إعطاء جميع اللقاحات في الوقت الحالي كحقن عضلية. ليست بالضرورة أفضل طريقة لتوفير الحماية ضد عدوى فيروس الجهاز التنفسي، حيث نريد أن يكون الجهاز المناعي نشطًا في الجهاز التنفسي العلوي ثم في الجهاز التنفسي السفلي، حيث يتسبب الفيروس في الإصابة".وتابعت "لدينا لقاحات الإنفلونزا التي يتم إعطاؤها عن طريق رذاذ الأنف، وقد يكون هذا أسلوبًا جيدًا في المستقبل لاستخدام اللقاحات ضد فيروسات كورونا. من الممكن أيضًا التفكير في التطعيم الفموي حيث تأخذ قرصًا، والذي سيمنحك هذا التحصين، وسيكون لذلك الكثير من الفوائد لإطلاق اللقاح إذا لم تكن مضطرًا لاستخدام الإبر".وأضافت "كلا النهجين اللذين بدأنا في تقييمهما سوف يستغرقان وقتًا لتطويرهما وسيتعين اختبارهما للتأكد من سلامتهما ومن ثم فعاليتهما أيضًا.ستكون الاستجابات المناعية التي سيتم إنشاؤها من خلال هذين النهجين مختلفة قليلًا عما نحصل عليه من الحقن العضلي، لكن من المحتمل أن تكون لها مزايا كبيرة"، و"هذا هو المكان الذي سنركز فيه اهتمامنا على معرفة ما إذا كان بإمكاننا استخدام طرق توصيل مختلفة في المستقبل لهذه اللقاحات".وفي الشهر الماضي، وجدت التجارب التي أجرتها شركة بريطانية للتكنولوجيا الحيوية أن لقاحات كوفيد-19 التي يتم إعطاؤها عن طريق الفم للقرود كانت فعالة للغاية في تحصينها.وتتقدم شركة "أيوبيو" ومقرها ساسكس ببريطانيا وشركة "إيميونيتي بيو" في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية للحصول على موافقة الجهات التنظيمية لإجراء اختبارات في بريطانيا، حيث بدأت التجارب السريرية للحبوب على الأمريكيين في يناير الماضي.وتتم حاليًا تجربة لقاح كوفيد-19 البخاخ للأنف على العشرات من البريطانيين. وأطلقت شركة "كوداجينيكس" ومقرها نيويورك الأمريكية دراسات بشرية للقاح التجريبي كوفي-فاك في لندن في الأسبوع الأول من شهر يناير.ووافقت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة على التجارب بعد بيانات السلامة الإيجابية في الدراسات على الحيوانات.في غضون ذلك، أثار وزير اللقاحات البريطاني نديم الزهاوي في وقت سابق من هذا الشهر احتمال إعطاء لقاحات كوفيد-19 عن طريق الفم في نهاية المطاف.وفي حديثه إلى راديو تايمز، قال الزهاوي: "هناك تقنيات تحتوي على حبوب وأخرى يتم تطويرها في جميع أنحاء العالم وسنواصل النظر فيها. لكننا نتأكد من أن المملكة المتحدة ستتمتع دائمًا بالقدرة على تصنيع اللقاحات المتنوعة التي ستتعامل مع أي فيروس متغير".فيما قالت جيلبرت أمام أعضاء البرلمان اليوم إنه من غير المحتمل أن يؤدي البديل الجديد إلى إلغاء لقاحات كوفيد-19 الحالية تمامًا، وإن هناك علامات جيدة على أن متغيرات فيروس كورونا لن تبدأ فجأة في الهروب من فعالية اللقاحات.وأضافت: "من المؤكد أن ما نراه في الوقت الحالي ما هو إلا انخفاض في الفعالية ضد المتغيرات بدلًا من السقوط من حافة الهاوية كليًا".وتابعت: "علينا أن نتذكر أنه لكي يتحور الفيروس لتفادي الاستجابات المناعية التي يسببها التطعيم، يتعين عليه أن يحصل على عقوبة ما. قد يصبح فيروسًا لا يعمل بشكل جيد كما فعل الفيروس الأصلي، وهذا سيمنع المتغيرات الجديدة التي قد تفلت من الاستجابة المناعية للقاح، وقد لا تنتشر في الواقع بشكل جيد".وقالت جيلبرت إن أي شيء يمكن أن يحدث لأن "الفيروسات قادرة بشكل لا نهائي على التحور" ولكن "حاليًا أعتقد أن العلامات جيدة أننا لن نرى هروبًا مفاجئًا من اللقاح بفيروس قادر بشكل جيد على الانتشار".وتجري جامعة أكسفورد تجارب سريرية من أوائل الصيف بدفعات من لقاح جديد يهدف إلى معالجة المتغيرات.وقالت جيلبرت: "أعتقد أننا بحاجة إلى اتخاذ قرار خلال الصيف، سنبدأ في الحصول على بيانات من التجارب السريرية حول الاستجابات المناعية للقاح البديل، سواء ضد متغير الفيروس وضد الفيروس الأصلي، وسنبدأ بعد ذلك في مراقبة الموقف وتحديد ما يجب أن يحدث في الخريف.