النيابة تصرح بدفن جثث 5 من ضحايا غرق مركب مريوط

صرحت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، بدفن 5 جثث آخر ضحايا حادث غرق مركب بحيرة مريوط، بعد انتشالهم في اليوم الثالث من غرقهم من مياه البحيرة، بعد توقيع الكشف الطبي عليهم لمعرفة أسباب الوفاة.كانت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، قررت مخاطبة هيئة الثروة السمكية وهيئة الملاحة البحرية لمعرفة تراخيص مركب مريوط للصيد والمكان الذى خرج منه المركب مرخص للصيد من عدمه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.كانت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، قررت إخلاء سبيل صاحب المركب، بضمان محل إقامته من سرايا النيابة، لعدم وجود شبهة جنائية، ومراعاة الظروف الإنسانية واستلام جثامين ذويه لدفنهم.كما قررت النيابة استدعاء جميع المصابين لسرايا النيابة لسؤالهم عن الواقعة، واستعجال التقارير الطبية لبيان حالتهم، وسرعة تكثيف أعمال البحث عن المفقودين وطلب تحريات المباحث عن الواقعة.وكشفت معاينة فريق النيابة إلى الموقع الذي شهد الحادث عن أنه عبارة عن أحواض مزارع سمكية بها أعمدة خشبية صغيرة لتثبت الشباك، بمنطقة الملاحات ببحيرة مريوط بالقرب من قرية الهوارية لصيد الأسماك، وتبين من الفحص ان المركب الغارق مصنوع من الخشب والفايبر، ويوجد به كسر بالطول أسفل القاع وآخر من الجانب وهو يعتبر أكبر حجما قليلا من "الفلوكة" ومن الصعب استيعاب أكثر من 6 أفراد.كان ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان، تمكنوا من إلقاء القبض على المتهم محمد عطية حميدة، صاحب مركب بحيرة مريوط، الذي تسبب في غرق أسرة كاملة، بعد تعافيه بالمستشفى، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق والوقوف على ملابسات الحادث وتفاصيله.كان العشرات من أهالي نجع مطيريد ببرج العرب غرب الإسكندرية، وأبناء القبائل العربية وقبيلة العزائم، قاموا بتشييع جنازة 9 من ضحايا غرق مركب بحيرة مريوط الذين تم انتشالهم بمعرفة فرق الإنقاذ، بعد الصلاة عليهم ودفنهم بمقابر العائلة.حيث حضرت السيارات التي تحمل جثامين النساء والأطفال قادمة من مشرحة مستشفى العامرية بعد إنهاء تصاريح الدفن وسط بكاء عدد من أهالي المتوفين، وتوجه بعد ذلك الأهالي إلى المقابر بنفس المنطقة لتوديعهم قبل دفنهم عقب أداء الصلاة في حالة حزن شديد واتشح النجع فيه بالسواد والحزن.وتلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بورود بلاغ بغرق مركبي صيد على متنهما أكثر من 13 فردا بينهم أطفال من عائلة واحدة من نجع أبومطريد أثناء عودتهم من رحلة زرده.على الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري وضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان، وسيارات الإسعاف لمكان الحادث.وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال 6 جثث ويجري البحث عن آخرين سوء ناجين أو جثث وعددهم أكثر من أشخاص.وقال ضاوي بدر عبدالمولي، أحد أقارب الضحايا، إن أكثر من 13 شخصا من عائلة ونجع أبومطريد بالهوارية كانوا على متن مركبي صيد في رحلة زرده بجزيرة صغيرة بالبحيرة وعند انتهاء اليوم وأثناء عودتهم انقلب بهم المركب بالقرب من منتجع أفريكانو، وتم استخراج جثامين 6 أفراد ولا يزال البحث عن الباقين مستمرا من قوات الإنقاذ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.