سلطنة عُمان وأمريكا يبحثان جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة

بحث وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، هاتفيا اليوم الأربعاء، مع نظيره الأمريكي الدكتور أنتوني بلينكن الجهود الهادفة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.واستعرض الجانبان، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والرغبة المشتركة في تعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق المنافع المتبادلة للبلدين، كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك.