«حماية الشواطئ» تنهي صيانة منطقة اللسان بدمياط

أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، قيام الهيئة العامة لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الموارد المائية والري بتنفيذ أعمال الصيانة للمنطقة الغربية باللسان بمدينة رأس البر المتضررة جراء موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها المحافظة خلال الفترة السابقة.وأوضحت "المحافظ" أن الأعمال تجرى على قدم وساق فور انتهاء الموجة للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن لتدعيم هذه المنطقة، مؤكدة أنه يتم متابعة تلك العملية أولا بأول.