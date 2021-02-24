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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس مركز إسنا يتابع أعمال تغطية ترعة الخور بطول 190 مترا

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 08:45 م
ترعة الخور
ترعة الخور
هدى الأمير
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تفقد إبراهيم نصير رئيس مركز إسنا جنوب الأقصر، اليوم الأربعاء، برفقة عبدالرحيم طايع نائب رئيس المركز أعمال تغطية ترعة الخور بطول ١٩٠م ضمن خطة الوحدة المحلية للمركز بإشراف من هندسة ري إسنا، كما تم متابعة أعمال تركيب خطوط الغاز الطبيعي بالطريق وتركيب والوصلات المنزلية.

جاء ذلك في إطار تعليمات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، للسادة رؤساء المراكز بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في جميع القطاعات وتذليل أي عقبات تواجه المشاريع الخدمية والخطط التنموية بالمراكز.

والجدير بالذكر أنه تم تغطية ترعة الخور بداية من موقف القرية حتى إدارة التضامن الاجتماعي لتوسعة مدخل مدينة إسنا من الناحية الجنوبية كما تم إمداد الطريق بأعمدة إنارة وتوسعة الطريق ليصبح حارتين.

واستكمل رئيس المركز الجولة بتفقد تركيب أعمدة الإنارة بطريق كورنيش إسنا والجاري تطويره وتجميله، وكذلك رفع كفاءة الإنارة به بداية من المجلس القديم حتى الإدارة الصحية ومن قناطر اسنا القديمة حتى حديقة الخالدين وأيضا المسافة ما بين الإدارة الصحية حتى كوبري نجع الشيخ فضيل مرورا بالسجل المدني الجديد.

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