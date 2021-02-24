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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الإحصاء: إصابات الأجانب بكورونا «محدودة» وأسوان والقاهرة تتصدران

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 08:44 م
كورونا
كورونا
أميرة ممدوح
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رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى دراسة حديثة حول مصر ما بين الموجة الأولى والثانية من كورونا خريطة إصابات الأجانب فى مصر خلال الفترة بين 14 أكتوبر – 29 ديسمبر 2020.

وقال الجهاز إن إجمالى عدد إصابات الأجانب بلغت 353 إصابة وسجلت أسوان أعلى عدد إصابات من الأجانب بـ 158 إصابة، يليها القاهرة 63 إصابة، ثم الاسكندرية 39 إصابة، وكانت محافظات بنى سويف، المنيا والأقصر أقل المحافظات تسجيلًا لإصابات الأجانب بكورونا بعدد إصابة واحدة خلال فترة الدراسة.

وتطرقت الدراسة إلى الإجمالى الأسبوعى لإصابات الأجانب وفقًا للمحافظة بين أن إصابات الأجانب خلال الموجة الثانية من الوباء ظهرت فى 19 محافظة، وسجلت أغلب المحافظات أعداد صغيرة جدًا من إصابات الأجانب فيما عدا أسوان والتى شهدت زيادة فى الأعداد فى الاسبوع السابع والثامن، وكذلك محافظة القاهرة والاسكندرية حيث بدأت أعداد إصابات الأجانب فيهم تزداد فى الاسبوع العاشر والحادى عشر.

أشار إلى أن أغلب المحافظات التى ظهر بها إصابات للأجانب كان نمط المعدلات مستقر فى نهاية الموجة الأولى وبداية الموجة الثانية فيما عدا محافظة القاهرة والاسكندرية والشرقية والجيزة وأسوان، حيث شهدت هذه المحافظات ارتفاع فى أعداد إصابات الأجانب فى الموجة الثانية مقارنة بنهاية الموجة الأولى.

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