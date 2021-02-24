تطورات جديدة في الحالة الصحية ليوسف شعبان

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات كبيرة في الحالة الصحية للفنان الكبير يوسف شعبان بعد إصابته بفيروس كورونا ونقله إلى مستشفى العجوزة ومتابعة نقابة المهن التمثيلية له بشكل مكثف من خلال الفنانة نهال عنبر مسؤول الملف الطبي لنقابة المهن التمثيلية.وقالت نهال عنبر لبرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، إن حالة يوسف شعبان بدأت في الاستقرار كما ارتفعت نسبة الأكسجين إلى 94% وبدأ الضغط في الانضباط بعد أن كان منخفضا للغاية خلال الفترة الماضية، وأن الفنان الكبير ليس على جهاز التنفس الصناعي، إنما يستخدم فقط، ماسك أكسجين.وقدم شعبان عشرات الأعمال المهمة في تاريخنا السينمائي والتي كان أبرزها في الحياة السينمائية "ميرامار، أم العروسة، للرجال فقط، معبودة الجماهير، ومراتي مدير عام".ولد النجم الكبير في حي شبرا بالقاهرة 16 يوليو 1931، درس في حقوق عين شمس بعد رفض عائلته الشديد لانضمامه لكلية الفنون الجميلة، وخلال دراسته الجامعية تعرف على الفنان الراحل كرم مطاوع الذي نصحه بالانضمام إلى فريق التمثيل في الكلية بعدها سحب أوراقه من الكلية وهو في السنة الثالثة؛ لكي يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذي تخرج فيه عام 1962.