البنك الدولى: الاقتصادات الآسيوية فشلت فى تحقيق معدلات الابتكار

ذكر تقرير صادر عن البنك الدولي أن معدلات الابتكار في أغلب دول شرق آسيا جاءت أقل من المتوقع في ضوء مستويات دخل الفرد فيها، ولذلك فإنها قد تعاني للحفاظ على مستويات النمو الاقتصادي الأخيرة.وقال البنك في تقرير نشر في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء إن الدول في منطقة شرق آسيا تتعثر نتيجة "عدم كفاية مهارات العاملين ومحدودية خيارات التمويل لديها"، حيث تبدو الشركات غالبا مترددة في الاستثمار في الابتكارات لأن "السياسات والمؤسسات غالبا لا تكون متوافقة مع قدرات واحتياجات الشركات".وأضاف البنك أن انخفاض معدلات الابتكار عن المتوقع يمكن أن يؤدي إلى التساؤل عما إذا كان نموذج التنمية السابق للمنطقة يمكن أن يواصل تحقيق المعدلات السريعة للنمو وخفض مستويات الفقر؟.كان الكثير من الدول الآسيوية قد شهد نموا اقتصاديا سريعا في مراحل مختلفة من الحرب العالمية الثانية، وكان سبب النمو غالبا القدرات التصنيعية منخفضة الأجور.وهذا النموذج التنموي الموثوق فيه، موجود حاليا في فيتنام، التي أصبحت واحدة من عدد قليل من دول العالم التي حققت نموا اقتصاديا خلال العام الماضي في ظل إجراءات الإغلاق التي فرضتها الحكومات لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد.والدول التي كانت منذ عقود مراكز للتصنيع منخفض الأجور مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة، أصبحت الآن اقتصادات متقدمة بمستويات دخل تماثل الموجودة في أوروبا وأمريكا الشمالية.في الوقت نفسه، فإن دولًا أخرى مثل ماليزيا وتايلاند تكافح من أجل الانتقال من فئة الدول متوسطة الدخل إلى الدول المتقدمة أو الغنية.ورغم أن قوة العمل وإنتاجية المصانع الماليزية هي الأعلى بين الاقتصادات النامية في شرق آسيا، فإن إنتاجية العامل الماليزي تمثل 42% وإنتاجية المصانع فيها 62% من الإنتاجية في الولايات المتحدة، بحسب المؤشر العالمي للإنتاجية.