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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مصر تشارك في ندوة «الموهبة المفتوحة» التابعة للمجلس العالمي للتكنولوجيا

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 08:35 م
المجلس العالمي للتكنولوجيا
المجلس العالمي للتكنولوجيا
طارق عتمان
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شاركت مصر، مُمثلة في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، في ندوة "الموهبة المفتوحة" التي ينظمها المجلس العالمي لخدمات التكنولوجيا والأعمال اليوم الأربعاء، ضمن سلسلة الفعاليات الدورية التي ينظمها المجلس عبر الإنترنت.

وتهدف الندوة إلى التعريف بمبدأ الموهبة المفتوحة وتوضيح المفاهيم المتعلقة بمنصات العمل الحُر وتقديم معلومات حول كيفية إنشاء منصات للعملاء ومقدمي الخدمات، بالإضافة إلى تأثير هذا النوع من الأعمال على مستقبل العمل.

وتشارك هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وهي أحد الأعضاء المؤسسين للمجلس، في جلسة بعنوان "تدريب المواهب المفتوحة وتوظيفها أمر بالغ الأهمية"، حيث سيتم استعراض مبادرة "مستقبلنا رقمي" التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع منصات "يوداسيتي" و"فريلانسر".

وتبحث سلسلة اللقاءات والفعاليات التي ينظمها المجلس كيفية مواجهة تحديات الصناعة والتعاون من أجل ابتكار حلول وقيمة مضافة لمقدمي الخدمات والعملاء على حد سواء. وتم تصميم سلسلة الفاعليات من أجل مناقشة موضوعات مثل استمرارية الأعمال وازدهارها ونموها خلال جائحة كورونا، ذلك من خلال التعرف على أفضل ممارسات الصناعة وتحسين أنماط ونماذج الأعمال.

جدير بالذكر أن المجلس العالمي لخدمات التكنولوجيا والأعمال يضم 12 منظمة دولية وإقليمية مستقلة في تحالف يمثل الصناعة، ويعمل على توحيد الجهود ويقدم حلول ورؤى واضحة لمستقبل القطاع، بالإضافة إلى العمل على مواجهة المتغيرات التي تطرأ على الصناعة وكيفية الاستجابة لها مثل أزمة فيروس كورونا المستجد.

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