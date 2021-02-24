مصابان في تصادم سيارتين بنجع الشديدة بأسوان

وقع حادث تصادم سيارتين بنجع الشديدة التابعة لقري أبو الريش بمحافظة أسوان، مساء اليوم الأربعاء، ما أدى لإصابة شخصين، وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.تلقي مرفق الإسعاف بأسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، بنجع الشديدة التابع لقرى أبو الريش، واسفر عن إصابة شخصين، وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.