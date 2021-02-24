مصرع وإصابة 3 في حادث مروري بالطريق الزراعي بالبحيرة

لقي شخص مصرعه بينما أصيب 3 آخرون بكسور وجروح متفرقة بجميع أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي تروسيكل بالطريق الزراعي "القاهرة - الإسكندرية"، أمام قرية القناوية التابعة لمركز أبو حمص بالبحيرة.تلقت الأجهزة الأمنية بمدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعي "القاهرة - الإسكندرية" بدائرة مركز أبو حمص وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث وبالفحص تبين حدوث تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل وأسفر الحادث عن وفاة " محمد محمود مرسى" 23 عامًا ومقيم بكفر الدوار وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي بأبو حمص تحت تصرف النيابة العامة، وإصابة كل من: "شوقية عبد اللطيف العوجي، 65 عامًا، وليد عبد المنعم عبد المنعم، 39 عامًا، هيثم عبد المنعم عبد المنعم، 20 عامًا"، وجاري تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم.وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.