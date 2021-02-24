مطالب بتفعيل قانون الكهرباء الجديد بشكل كامل لتحفيز الاستثمار

قال المهندس أسامة جنيدي رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قانون الكهرباء الجديد لم يفعل بشكل كامل حتى الآن، بالرغم انه من القوانين الجيدة والمحفزة على الاستثمار في قطاع الكهرباء، مطالبًا بإعادة النظر في تفعيله بشكل صحيح وكامل.وأكد جنيدي على أهمية تحرير سوق الطاقة وتباع للمستثمر بحرية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن تشجيع الدولة للاستثمار في الطاقات البديلة، يقلل من الطلب على الغاز ويحقق مزايا عديدة للدولة اقتصاديًا وبيئيًا.وأشار رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن اللجنة تستعد لعقد اجتماعات مع وزراء الكهرباء والبترول خلال الفترة المقبلة كما أنها بصدد عقد اجتماعا مع جامعة عين شمس، في إطار بروتوكول التعاون المشترك لدعم طلاب كلية الهندسة، وتعميق التعاون بين مجتمع الأعمال والجامعات.