مطروح تتصدر.. «الإحصاء» يكشف أعلى المحافظات إصابة بكورونا فى الموجة الثانية

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن محافظة القاهرة سجلت أعلى إجمالي إصابات فيروس كورونا خلال الموجة الثانية بعدد 8870 إصابة، إلا أن محافظة مطروح احتلت الترتيب الأول من حيث نسبة الإصابات إلى عدد السكان، حيث بلغ معدل الإصابات بها 1179 إصابة لكل مليون من السكان وهو أعلى معدل إصابة لكل مليون نسمة على مستوى الجمهورية خلال الفترة بين 14 أكتوبر – 29 ديسمبر.وأوضح، أنه وفقًا لدراسة حديثة أعدها حول مصر ما بين الموجتين الأولى والثانية من كورونا، أن محافظة بورسعيد جاءت في المرتبة التالية بمعدل 986 إصابة لكل مليون من السكان ثم محافظة القاهرة 892 إصابة لكل مليون من السكان، كما احتلت محافظة السويس الترتيب الرابع، فقد سجلت 870 إصابة لكل مليون من السكان ثم محافظة جنوب سيناء 538 إصابة لكل مليون من السكان، كما سجلت أسيوط أقل معدل إصابة بلغ 70 إصابة لكل مليون من السكان.ولفت إلى أن المحافظات الحضرية شهدت زيادة مستمرة في أعداد الإصابة لكل مليون من السكان، حيث تمثل محافظة بورسعيد أعلى معدلات إصابة لكل مليون من السكان، بينما سجلت محافظة الإسكندرية أقل معدل إصابات، وفى محافظات الوجه البحري تمثل محافظة الدقهلية أقل معدل إصابة لكل مليون، في حين كانت محافظة أسوان هي الأعلى بين محافظات الوجه القبلي وكانت أسيوط هي الأقل في معدل الإصابة، أما عن محافظات الحدود، فقد احتلت محافظة مطروح الترتيب الأول من حيث معدل الإصابة لكل مليون من السكان بينما تمثل محافظة شمال سيناء والبحر الأحمر الترتيب الأخير، بصفة عامة تعد محافظات وجه بحرى الأقل في معدل الإصابات الأسبوعي لكل مليون من السكان على مستوى الجمهورية.وبمقارنة نهاية المرحلة الأولى وبداية الثانية يلاحظ في المحافظات الحضرية شبه استقرار في معدلات الإصابة خلال نهاية الأولى ثم أخذت اتجاها عاما بالزيادة في الموجة الثانية، أما المحافظات الوجه البحري فشهدت المعدلات استقرارا خلال الموجتين مع ارتفاع في المعدل خلال الأسبوع الـ 11 في محافظات كالقليوبية والمنوفية، كفر الشيخ، دمياط، ووجود نفس النمط في محافظات الوجه القبلي، أما محافظات الحدود فإن محافظة مطروح شهدت تذبذبا في الموجتين، بينما كان باقي محافظات الحدود ذات معدل إصابة أسبوعي لكل مليون من السكان مستقر فى نهاية الموجة الأولى ثم ارتفع هذا المعدل فى الموجة الثانية.