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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ دمياط تتابع مشروعات التطوير بمدينتي كفر سعد وميت أبو غالب

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 08:28 م
محافظ دمياط تتابع
محافظ دمياط تتابع مشروعات التطوير بمدينتي كفر سعد
حسام فهمي
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أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير التي تجرى بالتعاون مع جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط بمدينتي كفر سعد وميت أبو غالب، حيث رافقها خلالها اللواء عاصم الطنانى مدير إدارة التخطيط بالجهاز والدكتور أحمد أنيس استشاري جهاز التعمير ومحمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والدكتور عثمان شعلان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد واللواء محمود عيسى رئيس الوحدة المحلية لمدينة ميت أبو غالب والمهندس طارق بدوى مدير مديرية الطرق والنقل.

واستهلت المحافظ تلك الجولة بتفقد الأعمال الجارية بمشروع تطوير شارع الثورة بمدينة كفر سعد، إذ بحثت الموقف الخاص بتنفيذ شبكات الصرف الصحي والإنارة وإنشاء بالوعات صرف مياه الأمطار هنالك بالإضافة إلى تغيير كابلات الكهرباء الرئيسية وتحويل الكابلات الهوائية إلى أخرى أرضية والرصف بالأسفلت، كما اطلعت "محافظ دمياط" على النماذج الخاصة بتخطيط الشارع والميادين به في ضوء الاشتراطات الهندسية والمحاور المرورية.

وقامت "الدكتورة منال عوض" بالمرور على طريق ١٨ بمدينة ميت أبو غالب، لمتابعة موقف أعمال التطوير به، حيث ناقشت آليات تخطيط الطريق وازدواجه وإنشاء جزيرة وسطى وبالوعات صرف مياه الأمطار وأماكن انتظار السيارات وتنفيذ أعمال الإنارة والرصف بالأسفلت.

كما أصدرت "محافظ دمياط" توجيهاتها بالتنسيق مع شركات المرافق لتنفيذ كافة الأعمال بهذين الموقعين قبل البدء في الرصف مؤكدة على الانتهاء من عمليات التطوير وفقًا للجدول الزمنى المحدد والمعايير الفنية والهندسية المقررة في هذا الشأن.

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