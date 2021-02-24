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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا ترحب بموافقة مصر على منح ترخيص لاستخدام لقاح «سبوتنيك- في»

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 08:27 م
لقاح سبوتنيك
لقاح سبوتنيك
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أعرب جورجي بوريسينكو سفير روسيا لدي القاهرة عن ترحيبه بقرار هيئة الدواء المصرية بمنح الترخيص الطارئ لاستخدام اللقاح الروسي (سبوتنيك- في) المضاد لفيروس كورونا المستجد في مصر.

وأكد في تصريحه اليوم الأربعاء أن هذه الخطوة تمهد الطريق لتوريد اللقاح الروسي إلى مصر الذي يتميز بأعلي جودة، وسوف يسهم في تعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة (كوفيد-19).

كما أعرب بوريسينكو عن شكره للشركاء المصريين على ثقتهم وأنه يأمل أن يسهم اللقاح الروسي في حماية مصر الدولة الصديقة الشقيقة من فيروس كورونا، معربا عن أمله في توسيع آفاق الشراكة المتبادلة الفائدة في مجال الصحة وتوطين إنتاج اللقاح الروسي في القاهرة.

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