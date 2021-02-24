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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبي يطالب كراكاس بالعودة عن قرارها بطرد السفير

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 08:26 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
وكالات
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طالب الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، حكومة فنزويلا بالعودة عن قرارها طرد سفيرته لدى كراكاس الذي اتُخذ ردًا على فرض عقوبات أوروبية جديدة.
وقالت متحدثة باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، لوكالة فرانس برس: "نطالب السلطات (الفنزويلية) بالعودة عن هذا القرار الذي سيزيد من عزلة فنزويلا".
وأوضحت المتحدثة نبيلة مصرالي، أن "فنزويلا لن تتجاوز الأزمة الحالية إلا بالتفاوض والحوار. الاتحاد الأوروبي مستعدّ لتسهيل ذلك، إلا أن قرارًا كهذا لن يساعد".
وقررت فنزويلا الأربعاء طرد سفيرة الاتحاد الأوروبي إلى كراكاس إيزابيل بريلانتي بيدروسا وهي من الجنسية البرتغالية، وأمهلتها 72 ساعة لمغادرة البلاد، ردًا على فرض الاتحاد عقوبات جديدة على مسؤولين كبار الإثنين.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 19 موظفا رفيع المستوى في نظام نيكولاس مادورو لدورهم في ممارسات وقرارات اعتبر أنها تقوض الديموقراطية ودولة القانون في فنزويلا.

ومع هذا القرار الذي صادق عليه وزراء الخارجية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يرتفع إلى 55 العدد الإجمالي للمسؤولين والموظفين الكبار في الحكومة الفنزويلية الذين فرضت عليهم عقوبات أوروبية من بينها منع السفر إلى بلدان الاتحاد وتجميد أصولهم فيها.

وسبق أن أعلنت كراكاس السفيرة شخصًا غير مرغوب فيه في يوليو 2020، ردًا على عقوبات أوروبية. لكن الحكومة الفنزويلية تراجعت عن قرارها آنذاك.

وأصبحت فنزويلا العام 2017، أول دولة في أميركا اللاتينية يفرض الاتحاد الأوروبي عليها عقوبات.

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